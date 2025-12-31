プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「白みそのお雑煮」 「鯛とトマトのオーブン焼き」 「黒豆入りドーナツ」 の全3品。 新年を彩る食卓は濃厚な白みそのお雑煮で決まり！デザートは黒豆を使ったドーナツを！【主食】白みそのお雑煮 白みその量はお好みで。たっぷり入れるとより濃厚に！ ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：285Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜