元宝塚宙組娘役トップで女優の陽月華（45）が1日までに自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。この日、「2025年。おもしろいお仕事との出会い、挑戦の場との出会い、あっという間のようで実に豊かな一年でした」と2025年を振り返る中で、「変化があったといえば、今年結婚しました」と告白。「春ごろのことでしたが、あまりに日常の延長線上のことでしたので言い出すタイミングがもはやわからなくなっていた