今年を最後にNHK紅白歌合戦から勇退する歌手の郷ひろみ（70）が1日、自身のインスタグラムを更新。感謝をつづった。郷は通算10回目の白組歴代最多歌唱回数を誇る「2億4千万の瞳―エキゾチック・ジャパン―」を披露。会場を駆け回り出演アーティストとハイタッチを交わすなど、ラストにふさわしいステージを披露した。番組終了後、郷はピースサインの写真と共に「紅白歌合戦が終わったよ。最高の時間に、心から感謝しています