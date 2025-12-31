午（うま）年のスタートに合わせて船橋競馬場（千葉県船橋市）では大みそかから元日にかけて、夜空に２０２６機のドローンで馬の絵などを描く年越しのドローンショーが開かれた。ドローンは１日午前０時前に競馬場から離陸。空に馬の姿が輝くと、詰めかけた大勢の人たちは大きな歓声をあげて新年の幕開けを祝った。大阪・関西万博でドローンショーを連日開催した「レッドクリフ」社（東京都港区）が「未来へ駆ける」をテーマ