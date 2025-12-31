格闘家の朝倉未来が１日、自身の公式インスタグラムを更新。１２月３１日のＲＩＺＩＮフェザー級タイトルマッチで王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に１回ＴＫＯ負けし、試合後に救急搬送されたことを受け、現在の体調を明かした。朝倉はインスタグラムで「沢山の応援ありがとうございました」と感謝。「眼科底骨折があるけど他は大丈夫そう。心配かけました」と症状を報告し、「やることやってきたので後悔は