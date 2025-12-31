お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）がかねて交際中のフリーアナウンサー、今川菜緒（29）と年内にも結婚濃厚であることが12月31日、分かった。今年8月に一部週刊誌でツーショット写真と共に交際が報じられていた。リリーは当時、直撃取材にも応じ、結婚の可能性についても強く否定していなかった。お相手の今川は同志社大時代にミスコン準グランプリにも輝いた美貌の持ち主で、19年に岡山放送に入社。岡山県出身のリリーとは同