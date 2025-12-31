お笑いコンビ「見取り図」のリリー（41）が結婚の意思を固めたことが31日、分かった。お相手はフリーアナウンサーの今川菜緒（29）。昨年8月に一部写真誌で交際が報じられていた。端正なルックスで、お笑い界屈指の“モテ男”として知られる一方、女性好きな“クズ男”な一面も見せているリリーだが、写真誌記者の直撃取材を受けた際は、将来的な結婚への意欲を口にするなど誠実な姿勢を見せていた。今川は2019年から25年3月