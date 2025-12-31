元日本代表FWで昨季は新潟U―18の監督を務めた田中達也氏（43）が、浦和U―21の監督に就任する見通しであることが12月31日、分かった。01〜12年に在籍した古巣に14年ぶりに復帰。ポストユース（19〜21歳）の育成を目的に26〜27年シーズンから新設されるU―21リーグに参戦するチームの強化に当たる。トップチームのロールモデルコーチも兼ねる予定だ。現役時代の田中氏はスピードと切れ味あるドリブル突破を武器に浦和、新潟で