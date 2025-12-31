元AKB48の柏木由紀（34）と、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No.1（34）が、早ければ年内の結婚を視野に入れ交際中であることが12月31日、分かった。同い年カップルがゴールインに向けて近づいている。2人は24年9月に週刊誌報道で交際が発覚。昨年8月に行われた、すがちゃんのバースデー単独ライブ後の打ち上げに柏木が参加し、その後柏木の自宅に2人で向かう姿が写真付きで捉えられていた。当時週刊誌記者の直