【モデルプレス＝2026/01/01】女優の北川景子が31日、自身のX（旧Twitter）を更新。映画「ナイトフラワー」のオフショットを公開した。【写真】北川景子、傷だらけの姿◆北川景子「ナイトフラワー」オフショット公開北川は「2025年もありがとうございました！大掃除と年越し蕎麦を終え、新しい年を迎える準備万端です」とコメント。「年末年始も映画ナイトフラワーをどうぞよろしくお願いします」と同作で唇を怪我したメイクをして