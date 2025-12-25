【モデルプレス＝2026/01/01】2025年12月31日にさいたまスーパーアリーナにて開催された格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」に出場していた朝倉未来が2026年1月1日、自身のInstagramを更新。怪我の状況について報告した。【写真】大晦日に緊急搬送の朝倉未来、現状報告に添えた写真◆朝倉未来、大晦日に緊急搬送朝倉は「RIZINフェザー級（66.0kg）タイトルマッチ」で、王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）と対戦