【モデルプレス＝2026/01/01】タレントの井上咲楽が12月30日、自身のInstagramを更新。手作りのしめ縄を公開し、反響が寄せられている。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「独創的で可愛い」手作りしめ縄披露◆井上咲楽、手作りのしめ縄公開井上は「しめ縄作り2025」とつづり、手作りのしめ縄を投稿。顔の前に持ったしめ縄は丸を横に2つ並べた形になっており「今年はメガネだそうです」としめ縄のモチーフを記している。◆井上咲楽