「おしゃれで使いやすい」バッグがあれば、自然と手に取る回数も増えそう。そんな理想に寄り添うアイテムを【GU（ジーユー）】で見つけました！ デザイン性はもちろん、収納力や使い勝手も優秀です。今回は、人気なのも納得のバッグを厳選してご紹介します。さっそくチェックして、冬のお出かけに取り入れてみて。 おしゃれも収納力も頼れるミドルサイズバッグ 【GU】「コクーンショルダーバッグ