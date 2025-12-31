2026年、あけましておめでとうございます！ ナゴヤドットをご覧の皆様、取材や記事作成にご協力いただいた店舗・企業の皆様、その他関係者の皆様、いつもありがとうございます。 これからも日常にためになる、名古屋界隈の素敵な情報をどっと届けていきながら、皆様に愛されるようなサイトとなるべく精進していきたいと思っております。 本年もどうぞ、よろしくお願いします！ ナゴヤドット編集部一同 新年一発目の特集記事