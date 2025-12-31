Mrs. GREEN APPLE ＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇12月31日３回目の出場となったMrs. GREEN APPLEは、「GOOD DAY」を披露した。白組のトリを務めたMrs. GREEN APPLE。2025年９月にリリースされた「GOOD DAY」は、「キリングッドエール」テーマソングとして、書き下ろされた楽曲。先日行われた囲み取材で大森元貴は「心を込めて歌いたい、演奏を届けたいと思っています」と意気込みを語っていた。 MISIAの圧巻の歌唱に続