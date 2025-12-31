A-Stageの共同ブランド「Re・De（リデ）」より、機能性と利便性を大幅に向上させた次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2」が、2025年12月24日(水)より販売中。日々の健康管理を可視化するだけでなく、活動量に応じてポイントが貯まる「ポイ活」機能を新たに搭載した、ウェルネス体験を進化させる新モデルの登場です。 ピクセラ「Re・De Ring Gen2」 発売日：2025年12月24日(水)価格：29,800円(税込)カラー：サ