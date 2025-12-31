リビングデザインセンターOZONEは、2026年1月4日(日)から3月24日(火)までの期間、3Fエントランスにて「暮らすモノと選ぶモノ展」を開催。「くつろぐ・味わう・整える冬のしつらえ」をテーマに掲げ、method(メソッド)の山田遊氏がディレクションを担当。地域に息づく手仕事や工芸に焦点を当て、伝統技術から生まれながらも現代の暮らしに溶け込む“Japan made”の品々が一堂に集まる展示会の登場です。 リビングデザインセン