２０２６年シーズンにＪＦＬに降格する沼津の元日本代表のＦＷ斎藤学（３５）が、クラブに残留することが３１日、分かった。斎藤は横浜Ｍユースからトップに昇格し、川崎、名古屋などでプレー。沼津には２４年２月に加入した。今季は２６試合に出場して１得点。クラブは来季、１７年のＪ３参入以来初の降格となるが、経験豊富なベテランがチームを引っ張る。