お笑いコンビ「もも」まもる。（31）が1日、自身のXを更新。2024年に結婚し、昨年に第1子が誕生していたことを報告した。まもる。は「明けましておめでとう御座います！！2026年もよろしくお願いします！ご報告です！一昨年結婚して去年第一子誕生してましたまもる。ますます頑張ります」と伝えた。コンビのYouTubeでも結婚を報告した。「もも」はせめる。とまもる。からなるお笑いコンビ。M-1グランプリでは、2021年大会