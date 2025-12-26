ボートレース宮島の「第５２回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー」は３１日、予選２日目が行われた。村上奈穂（３２＝広島）は２日目７Ｒ、５枠で６着。「足はいいんです。回り足型で、乗り心地も改善できた。レースに集中」と舟足の感触はいい。「ここ数年でレーサーとしても人としても自分らしくいることができた」と２０２５年は仕事もプライベートも充実。「自分にできることをコツコツやって、ひとつずつクリアしていき