ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが31日、『第76回NHK紅白歌合戦』(19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)に出演。3年連続3回目の出場で初の大トリを務め、「GOOD DAY」を披露した。Mrs. GREEN APPLEパフォーマンス前、ボーカルの大森元貴は「この楽曲は日本を明るくするというコンセプトで作った楽曲です。日本の大みそかを明るく照らし、皆さんの心を一つにつなぐパフォーマンスを届けることができればと思っています」と楽曲に込めた