T¥·¥ã¥Ä¤Î²¼¤¬¤¯¤Ã¤­¤ê½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¾®²Æ(26)¤¬»É·ãÅª¤Ê?¥¹¥±T¥·¥ã¥Ä?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2024Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖÆóÆü·î¡×(Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò)¤Î½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²ÃÆ£¡£18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¨´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎX¤¬¡ÖÄÉ²ÃÈÎÇä¤Ë¸þ¤±¡¢½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£¤¬¥¹¥±¥¹¥±¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Ì¤ì¤¿Æ¬¤ò¿¡¤­¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹