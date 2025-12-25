女子エースの坂本花織＝2025年12月、国立代々木競技場冬季五輪イヤーとなる2026年を迎え、メダルラッシュを目指すフィギュアスケートの日本代表勢は決意を新たにミラノ・コルティナ大会に臨む。今季限りで現役を引退する女子のエースで前回北京五輪個人銅メダルの坂本花織（シスメックス）は「団体、個人で『銀』以上をつかみたい。何も悔いはない、やり切ったという演技をしたい」と最後の五輪へ並々ならぬ闘志をたぎらせる。