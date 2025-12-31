ボートレースからつの「第６６回佐賀県選手権唐津ぴ〜ぷる杯」は３１日、準優勝戦が行われた。山田康二（３８＝佐賀）は２０２５年、ＳＧ８大会に出場。ラストの住之江グランプリシリーズでは優出（５着）を果たすなど充実の１年を過ごした。今節も予選７走を３勝オール３連対。準優１０Ｒもインからしっかり逃げて優出を決めた。「ターン回りは上位グループだし、レース足はいい」と仕上がりも上々。「楽しみな足をしてい