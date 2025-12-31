ボートレース芦屋の「日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会」は３１日、予選３日目が行われた。郷原章平（４４＝福岡）は３日目の２走を１、２着。得点率５位に浮上して予選最終日に臨む。「回転を上げている方が足はいい。後半は体感が良くてレース足が良かった」と舟足にはまずまずの感触をつかんでいる。予選最終日、さらにその先の戦いに向けて「回す調整は見えているけど、抑える調整は分かっていない。その辺をやっ