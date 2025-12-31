米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油-193.4万（4億2289万） ガソリン＋584.5万（2億3433万） 留出油 +497.7万（1億2368万） （クッシング地区） 原油+54.3万（2211万） ＊（）は在庫総量