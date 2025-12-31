格闘家・朝倉未来（33＝JAPANTOPTEAM）が1日に自身のインスタグラムを更新。現役続行を表明した。格闘技イベント「RIZIN師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）が31日に開催された。メインイベントで朝倉未来（JAPANTOPTEAM）がRIZINフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(キルギス)に1RTKO負け。4年ぶりの大みそか大会参戦となったRIZIN10周年イヤーを締めるビッグイベントでもRIZINのベルトには