ロックバンド・ＳＨＡＺＮＡのボーカル、ＩＺＡＭとタレント・吉岡美穂が１日、双方のＳＮＳで離婚を発表した。ＩＺＡＭはＸで、吉岡はインスタグラムで、連名で記した文書を投稿。「応援してくださっている皆様へご報告いたします。この度、パートナーとして２０年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き始める事となりました。これまでパートナーとしてふたりで子育てを