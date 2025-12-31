唐沢寿明（62）山口智子（61）夫妻が1日、「TEAM KARASAWA」を発足した。25年10月2日に、唐沢が89年から36年、所属し山口も所属した大手芸能事務所・研音を同12月末日をもって「卒業」すると発表し、26年1月1日にTEAM KARASAWAの公式サイトを立ち上げることも、併せて発表していた。TEAM KARASAWA公式サイトには「エンタメ」「旅」「地球をよろしく」「今」「LISTEN．」と5つの●が並んだ。エンタメの項には「地球をもっと面白く元