俳優の本郷奏多が１日、結婚を発表した。スタッフ公式Ｘで、直筆の署名を寄せて報告した。以下、全文。「ご報告いつも応援してくださっている皆さまお世話になっている関係者の皆さま私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。なお、お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです。皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に向き合い、より一