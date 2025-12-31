１２月３０日に最終審査が行われた「第６７回輝く！日本レコード大賞」では、司会の女優川口春奈の華やかな衣装も話題になった。安住紳一郎アナウンサーにエスコートされて登場した前半は、黒地に大きな白薔薇が描かれたチューブドレスで、長身に映えた。後半は黒のタイトドレスにチェンジ。肩ひもドレスで、首回りがシースルーになっており、エレガントな雰囲気を漂わせた。テレビ中継では、はっきりと映る場面は多くな