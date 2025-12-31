【ニューヨーク共同】31日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比69.35ドル安の4万8297.71ドルを付けた。朝方発表された米新規失業保険の申請件数が市場予想よりも少なかった。労働市場は堅調との受け止めから、連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げへの期待が後退し、売り注文が先行した。30日のダウ平均の終値は3営業日続落し、前日比94.87ドル安の4万8367.06ドル。ハイテク株主