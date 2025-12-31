「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（３１日、ＮＨＫホール）今年の紅白は、白組が勝利を収めた。結果発表前には、出場アーティストらが恒例の「蛍の光」を合唱。アイナ・ジ・エンドとちゃんみなが同じマイクで歌うなど、仲むつまじい様子が流される中、司会陣の後ろにいる石川さゆりが…あれ？頭に大きな馬の人形をのせていた。２０２６年の午（うま）年をイメージしたとみられ、まさか４８回出場の大御所が大ボケ。ネットも騒