ASPが、2025年12月31日に東京・下北沢SHELTERにて＜ASP New Single “Pipe Dream” 新曲初披露フリーライブ＞を開催した。新曲3曲の初披露が告知されたフリーライブには、年末というタイミングながら、抽選で選ばれた約150名のならず者（ファンの呼称）たちがライブハウスに集結した。新衣装に身を包んだ5人のメンバーが登場すると、今年の締めくくりにふさわしいならず者たちの歓声が会場を揺らす中、待ちに待った新曲「Pipe Drea