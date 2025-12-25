2026年をもって解散することを発表したGANG PARADEが、開始から満10周年を迎える6月17日（水）に3枚組のラスト＆ベストアルバム『GANG FINALE』をリリースすることが決定した。『GANG FINALE』は170曲以上のオリジナル楽曲から、新曲を加えた合計33曲を収録したCD3枚組の大ボリュームとなる予定。GANG PARADEの10年間の歴史が刻まれた内容となっている。そして4月からは、過去最多会場数での全国ワンマンライブツアー＜GANG PARADE