玉屋2060%率いるWiennersに、新ボーカリスト「YUURI」が加入した。YUURIは佐賀出身の22歳で、ガールズグループでの活動経歴を持つ。Wiennersは2025年6月に前メンバーが脱退した後、新たな女性ボーカリストを募集。オーディションを開催し新ボーカルの加入が決定した。新体制となったWiennersは、2月13日(金)に渋谷 WWW Xにてワンマンライブを開催する。この公演が玉屋2060%（Vo,G）、∴560∵（Ba,Cho）、そして新ボーカルYUURIとい