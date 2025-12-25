ちゃんみなが自ら設立し主催するレーベル・NO LABEL MUSICが2026年の幕開けとともに、新ブランドビジュアルと映像を公開。所属アーティストでもあるちゃんみなとHANA、計8名がそろい踏みとなった圧巻のビジュアルとなっている。さらに本日1月1日よりNO LABEL MUSICの公式SNS（X, Instagram）も開設し、レーベルの情報を発信する。NO LABEL MUSICは、2023年4月2日に自身が設立したレーベル。同レーベルを引っ提げて昨年ソニー・ミュ