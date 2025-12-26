元Janne Da Arcのyou(G)、kiyo(Key) 、shuji(Dr)が、5月9日の東京・新宿LOFTを皮切りに全国5都市全10公演のライヴツアー＜you kiyo shuji TOUR 2026 CONNECT〜the road that continues〜＞を開催することが発表となった。you kiyo shujiは、Janne Da Arc解散から5年、メジャーデビューから25年を迎えた2024年に集結。2025年5月まで全30公演におよぶ全国ツアーを開催した。その最終公演となった渋谷Spotify O-EAST公演から半年。202