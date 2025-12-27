-真天地開闢集団-ジグザグが2026年、本格始動10周年を迎える。アニバーサリーイヤーの幕開けを告げるべく、新たなニュースが続々発表された。これに伴って特報映像が公開されたほか、10周年特設サイトも開設された。節目の年を迎え、新たに公開されたアーティスト写真は新章を象徴するものだ。さらには、新曲＆ベストアルバムの制作、47都道府県ツアーの続編や初の海外公演実施、そして10 周年の集大成となる記念公演など、10周年