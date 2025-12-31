2026年の年明けとともに、結成10周年の年を迎えたデラックスｘデラックスの新衣装が公開された。2026年2月23日より、新全国ツアー＜天晴れ!!和気藹愛ツアー＞がスタートとなるが、この新衣装でステージに立つことになりそうだ。新全国ツアー＜天晴れ!!和気藹愛ツアー＞2026年2月22日（日）岐阜 CLUB ROOTS2026年2月23日（月・祝）京都 磔磔2026年2月27日（金）仙台 MACANA2026年2月28日（土）秋田 クラブ スウィンドル2026年3月7日