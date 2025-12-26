マイケル・ジャクソンの生涯を描いた伝記映画『Michael／マイケル』の日本公開日が、6月12日に決定。併せて、お正月スペシャルビジュアル、US版第1弾予告ショートVerとなる30秒予告が到着した。【動画】マイケル・ジャクソン役は彼の実のおい！ムーン・ウォークなどパフォーマンス姿人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーン・ウォークで世界を驚がくさせ、今なお、多くのアーティストに影響を与え続けるマ