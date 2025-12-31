済州（チェジュ）にノービザで入国し、観光客を相手にスリをした30代の中国人が拘束された。済州東部警察署は30日、中国国籍の30代の男Aを窃盗と与信専門金融業法違反などの容疑で拘束し、取り調べを行っていると明らかにした。Aは22日に済州にノービザで入国し、翌日から済州市の市場などで観光客や市民の携帯電話や財布を盗んだ疑い。JIBS（済州放送）によると、25日午後6時11分ごろ、済州市内の大型販売店でAは女性客に後ろから