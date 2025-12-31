「クーパンブラックリスト」疑惑を提起した公益情報提供者のキム・ジュノ氏が31日午前、ソウル瑞草区（ソチョグ）のクーパン常設特検チーム事務室に参考人として出席した。キム氏はクーパンフルフィルメントサービス（CFS）物流センター人事チームで勤務し、いわゆる「PNGリスト（就職排除名簿）」を活用した採用排除業務を担当した人物。キム氏は退社後、ブラックリストの運営に関する内部の文書を外部に情報提供した。アン・グォ