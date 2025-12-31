高市早苗首相は1日付で年頭所感を発表した。人口減少や物価高、厳しい安全保障環境などの課題を列挙し「変化を恐れず、必要な改革を断行する」と強調。「日本列島を強く豊かにすることを通じ、希望を生み出すことを国民への新年の誓いとする」と表明した。冒頭で「日本と世界は大きな変化を迎えている」と指摘。人口減少などに加え、自由で開かれた国際秩序が揺らぎ、覇権主義的な動きが強まっているとして「政治・経済の不確