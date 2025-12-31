株式会社インターネットイニシアティブ 代表取締役社長 谷脇 康彦 谷脇社長（2025年5月撮影） 新年明けましておめでとうございます。 60億人---インターネットは、世界の約7割もの人々に使われるようになり、まさに社会インフラとなりました。インターネット革命によって私たちは距離と時間の制約から解放され、もはやインターネットのない時代があったとは考えられません。 そし