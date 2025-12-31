ソフトバンク株式会社 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一 宮川社長（2025年5月撮影） あけましておめでとうございます 2025年はAI（人工知能）の進化が加速して「AIエージェント」が登場し、社会への普及が急速に進んだ1年でした。今年はビジネスから日々の生活までAIエージェントが広く浸透していき、あらゆる場面で日常的にAIが使われる時代が訪れます。「AI共存社会」がいよいよ本格的に