能登半島地震の発生から1日で2年です。被災地では深刻な人口の流出や資材の高騰が生活再建を阻み、復興の長期化が懸念されます。2024年1月1日、能登半島沖を震源とするマグニチュード7.6の地震で、石川県輪島市と志賀町で最大震度7を観測しました。家屋の倒壊などによる直接死で228人が死亡し、現在も2人の行方が分かっていません。また地震後の避難生活などが原因で亡くなった災害関連死は石川・富山・新潟の3県で合わせて475人が