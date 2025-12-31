ビジュアル系のミュージシャンIZAM（53）が1日までにX（旧ツイッター）を更新。2006年（平18）に結婚した妻吉岡美穂（45）との離婚を発表した。2人は06年11月にIZAMと結婚。07年に長男、08年に長女、10年に次男が誕生していた。「この度、パートナーとして20年という毎日を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き始める事となりました。これまでパートナーとしてふたりで子育てをし、支え