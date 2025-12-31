吉岡美穂（45）が1日、インスタグラムを更新し、2006年（平18）に結婚したIZAM（53）と離婚したと発表した。「この度、パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩み始める事となりました」とした。「これまでパートナーとしてふたりで子育てをし、支え合った時間や家族として暮らした日々、そして子供達は私たちにとってかけがえのない大切な宝物です。今後、