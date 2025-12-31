【モデルプレス＝2026/01/01】声優の楠木ともり（26）が1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を発表した。【写真】人気声優、直筆美文字で結婚発表◆楠木ともり、結婚発表楠木は直筆の文書にて「新年明けましておめでとうございます。日頃お世話になっている皆様へ、ひとつご報告がございます。私事で恐縮ですが、学生の頃からお付き合いしている方と結婚する運びとなりました」と報告した。（modelpress編集部）【Not Sponso